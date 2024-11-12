Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele: 4 Ton Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele: 4 Ton Yakalandı

Geniş Video İzle

Edirne'de yılın ilk 10 ayında 3 ton 997 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, mücadele devam edecek.

12.11.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de zehir tacirlerine geçit yok: 10 ayda 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandı

EDİRNE - Edirne'de uyuşturucu ve kaçakçılık noktasında çok büyük bir mücadele verildiğini belirten Vali Yunus Sezer, kentte yılın ilk 10 ayında toplam 3 ton 997 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılık noktasında çok büyük bir mücadele verildiğini belirten Vali Sezer, geçen yıllara kıyaslandığı zaman özellikle uyuşturucu yakalamalarında çok büyük miktarların söz konusu olduğunu aktardı.

Sınır kapıları ve kent genelinde jandarma, polis ve gümrük memurlarının çok etkili çalışmalar yaptığını vurgulayan Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Yapılan operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu yakalamaları olduğunu duyuran Vali Sezer, "Bu yılın ilk 10 ayında 2 ton 190 kilogram esrar, 611 kilogram kokain, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 30 kilogram bonzai, 7 milyon 50 bin kök kenevir, 1 milyon 150 bin ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi" dedi.

334 kilogram altın ele geçirildiğini belirten Vali Sezer, bunun da piyasa değerinin yaklaşık 432 milyon Türk lirası olduğunu söyledi. Altın, oto yedek parçası ve elektronik sigara başta olmak üzere bir çok gümrük kaçağı malzemenin kanun dışı yollarla yurda sokulmaya çalışırken yakalandığını söyleyen Vali Sezer, bunların toplam değerinin de 6 milyar 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Vali Sezer, Araç, oto parçası, Tarihi eser, elektronik sigara, cep telefonu, alkollü içki ve para gibi gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 2 milyar 225 milyon olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Edirne, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele: 4 Ton Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele: 4 Ton Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.