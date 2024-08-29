Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 adet hassas terazi ve 10 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 adet hassas terazi ve 10 gram esrar ele geçirildi

Edirne\'de uyuşturucu operasyonu: 1 adet hassas terazi ve 10 gram esrar ele geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde ve bir araçta yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 10 gram esrar ile 1 set iklimlendirme malzemesi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

29.08.2024 14:17
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Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde ve yol kontrol denetiminde bir araçta yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 10 gram esrar ile 1 set iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince edinilen istihbaratlar çerçevesinde bir şüpheli araca ve bir eve operasyon düzenlendi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar Köyü'nde uyuşturucu madde arama köpekleri destekli bir evde yapılan aramada ve sürücülüğünü şüpheli D.Ö'nün yaptığı araçta yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 10 gram esrar ve 1 set iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli D.Ö. gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 adet hassas terazi ve 10 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 adet hassas terazi ve 10 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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