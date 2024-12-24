Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Edirne'de Kapıkule sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan araç sürücüsü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince koordineli yapılan çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan ve bir panelvan uygulama noktasında durduruldu. Sürücülüğünü M.H.D. isimli şahsın yaptığı panelvandaki aramada paketlenmiş halde 4 kilo 5 gram skunk ele geçirdi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.H.D. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE