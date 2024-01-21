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Edirne'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Edirne'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesindeki Abdurrahim ve Sultaniçe köylerindeki vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi. Jandarma ekipleri, siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaparak, vatandaşlara görsel içerikli broşürler de dağıttı. Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların maddi ve manevi zararlarının önlenmesi amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Edirne\'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi
21.01.2024 - 16:01,
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enez ilçesi Abdurrahim ve Sultaniçe köylerindeki vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme icra eden jandarma ekipleri, konu ile ilgili vatandaşlara görsel içerikli broşür de dağıttı.

Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek vatandaşların maddi ve manevi zararlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika


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