Edirne'de yakıtı tükenen araç, at arabasıyla 2 kilometre çekilerek istasyona ulaştı - Son Dakika
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Edirne'de yakıtı tükenen araç, at arabasıyla 2 kilometre çekilerek istasyona ulaştı

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Edirne\'de yakıtı tükenen araç, at arabasıyla 2 kilometre çekilerek istasyona ulaştı
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Edirne\'de yakıtı tükenen araç, at arabasıyla 2 kilometre çekilerek istasyona ulaştı
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Yakıtı tükenen araç, Edirne Güney Çevre Yolu'nda yoldan geçen at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı. Sürücü, aracını at arabasına bağlayıp yaklaşık 2 kilometre çekerek Bostanpazarı mevkisindeki istasyona getirdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne Güney Çevre Yolu'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yakıtı biten bir araç, yoldan geçen at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.

Aracını at arabasının arkasına bağlayan sürücü, yaklaşık 2 kilometre boyunca çekerek Bostanpazarı mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonuna getirdi. Aracın istasyona ulaşmasının ardından at arabası sürücüsü yoluna devam etti.

Yaşanan ilginç anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaEdirneGüncelSon Dakika

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