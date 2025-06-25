Edirne\'de Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Edirne'de buğday tarlasında başlayan ve evlere sıçrayan yangında 3 ev küle döndü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Tuğlalık köyünde buğday tarlasında çıkan yangın evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, buğday tarlaları ve 3 ev zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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