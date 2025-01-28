Edirne'de Yangın: 5 İş Yeri Küle Döndü

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5 iş yerinin küle döndüğü yangında, çakmak satışı yapılan iş yerinde patlamalar yaşandı

Edirne'de yan yana bulunan iş yerlerinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

EDİRNE - Edirne'de 3 iş yerinin ve 2 iş yeri deposunun yandığı yangında çakmakçı dükkanında zaman zaman bomba gibi patlamalar yaşanırken, göğe yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 iş yeri deposunda da kısmı zarar oluştu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.