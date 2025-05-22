Edirne'de bir evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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