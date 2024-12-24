Edirne'de Yangında Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Yangında Son Anda Kurtarıldı

Alkol alan Kenan T, yanan barakadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı; yangın inceleme altında.

24.12.2024 23:24
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Yangında faciadan dönüldü: Alevlerin arasından son anda kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'de alkol aldıktan sonra sızdığı barakanın yandığının farkına varamayan ve alevlerin ortasında kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Kenan T'nin yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alkol aldıktan sonra sızdığı barakanın yandığının farkına varamayan ve alevlerin ortasında kalan Kenan T. itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Sağlık ekibi tarafından ellerine pansuman yapılan Kenan T, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Faciadan kıl payı kurtarılan Kenan T, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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