Edirne'de yapılan denetimde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de yapılan denetimde uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne\'de yapılan denetimde uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde bir araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.

23.05.2024 10:23
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı.

Edirne Havsa İlçe Jandarma Komutanlığınca devam eden çalışmalar çerçevesinde sürücülüğünü şüpheli H.K.'nin yaptığı araçta yapılan aramada; satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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