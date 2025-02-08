Edirne'de Yasa Dışı Göçte Artış - Son Dakika
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Edirne'de Yasa Dışı Göçte Artış

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Edirne'de bir ayda 52 organizatör ve 20 örgüt mensubu yakalandı, organizatör sayısı %160 arttı.

08.02.2025 17:46
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Edirne'de 1 ayda 20 örgüt mensubu ve 52 organizatör yakalandı

EDİRNE - Edirne'de yakalanan organizatör sayısında geçen yılın ilk ayına göre yüzde 160 artış yaşanırken, sınır hattında ise yaklaşık 1 ayda 52 organizatör ve 20 örgüt mensubu yakalandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, yakalanan organizatör sayısında geçen yılın ilk ayına göre yüzde 160 artış olduğunu ve bu sene Ocak ayı içerisinde 52 organizatör yakalandığını açıkladı. Ayrıca Vali Sezer, Edirne'den yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan 171 şüpheliden 151'inin çeşitli suçlardan aranması olduğunu ve 20 şüphelinin ise örgüt mensubu olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Vali Sezer, Edirne'nin göç rotası olmasından çıkartılmasına yönelik olarak büyük tedbirler alındığını ve sınır hattında çalışmaların hız kesmeden devem ettiğini belirtti.

"Hedefimiz sınırda göremeyeceğimiz hiçbir alanın olmamasıdır"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Göçmen kaçakçılığı noktasında göçmen kaçakçılığıyla da mücadelede yasa dışı göçle mücadelede yoğun bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Emniyet, jandarmamız, gümrüğümüz ve il tugay komutanlığımız ile hudut komutanlığımız devam ettiriyor. Öncelikle 325 kilometrelik hudut hattı ve bağlantı karakollarının tamamının yol yapım çalışmalarını geçen yılın eylül ayı itibarıyla tamamladık. Ayrıca, elektronik kulelerden asansörlü kuleler dahil olmak üzere bir çok noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz sınırda göremeyeceğimiz hiçbir alanın olmamasıdır. Elektronik altyapıyla ve kamera sistemleri ile beraber göremeyeceğimizi hiçbir alanın kalmaması bu noktada da hızlı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu sene içerisinde bu hafta 14 tane asansörlü kule tamamladık. 16 nokta ve 107 şok uygulama noktası olmak üzere sabit ve şok uygulama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Sınırdaki fiziki yol ve hudut yollarının tamamını bitirdik. Buranın dijital ve görsel altyapısı ile ilgili çalışmalarımıza hız verdik, inşallah bu sene de bunların büyük bir kısmını tamamlayacağız.

"20 örgüt şüphelisi yakalandı"

Vali Sezer, "Geçen yıla göre geçen zaten çok büyük tedbirler almıştık. Gelen göçmen trafiği yani Edirne'mizin göç rotası olmasından çıkartılmasına yönelik olarak büyük tedbirler alınmıştı. Bunun biz sonuçlarını gördük. Bu sene tedbirlerimizi daha da arttırarak devam ediyoruz. Yine geçen yıl kendi oranımızı yüzde 26 daha azalttık. Gelen göçmen yasa dışı göçmen trafiğinde geçen yılın aynı o dönemine göre yüzde 26 azalış söz konusu ve biraz daha organize bu işi organizatörlere yönelik planlı operasyonlara çok ağırlık verdik. Geçen yıla göre yakaladığımız organizatör sayısında yüzde 160 bir artış var. Geçen yıl Ocak ayında 20 organizatör yakalamışken, bu sene Ocak ayı içerisinde 52 organizatör yakalanmış durumda ve adli mercilere teslim edildi. Sadece yasa dışı göç de uğraşmıyoruz, sınır ili olduğumuz için çeşitli suçlara karışıp ilimizden yurtdışına gitmeye çalışanlar da var. Bunlarla ilgili olarak da yine Ocak ayı içerisinde yani geride bıraktığımız ay içerisinde yapılan çalışmalarımızda 171 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bunların 151'i asayiş ve diğer uçuşlardan çeşitli suçlardan aranması vardı. Ayrıca, 20 şüphelide örgüt mensubu olacak şekilde bunlar da yakalayarak adli mercilere, güvenlik birimlerimiz teslim etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yasa Dışı Göçte Artış - Son Dakika

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