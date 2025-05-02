Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvesinde bakılan elindeki bastonuyla defalarca vurdu.
Köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde dövülen köpeğin sesini duyan vatandaşların tepki göstermesi üzerine Fahrettin D., dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği bıraktı.
Köpeğin sahibi olaydan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince korku dolu anları gördü. Fahrettin D.'nin köpeği dakikalarca bastonla dövdüğü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı - Son Dakika
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