81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Geniş Video İzle

Edirne Lalapaşa'da 81 yaşındaki yaşlı adam, köy kahvesinde bakılan köpeği elindeki bastonuyla dakikalarca dövdü. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

02.05.2025 23:17  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvesinde bakılan elindeki bastonuyla defalarca vurdu.

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİNCE DURDU

Köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde dövülen köpeğin sesini duyan vatandaşların tepki göstermesi üzerine Fahrettin D., dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği bıraktı.

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Köpeğin sahibi olaydan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince korku dolu anları gördü. Fahrettin D.'nin köpeği dakikalarca bastonla dövdüğü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Lalapaşa, 3-sayfa, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    Bir ayağın çukurda hala günah peşindesin bunak herif. 78 2 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    Kim hayvan Kim insan belli değil... 47 1 Yanıtla
  • Abdullah ATİK:
    Allah seni bildiği gibi yapsın köpek çıkmak için zavallı pencerelere kapilara tırmanıyor aç da kapıyı gitsin 28 1 Yanıtla
  • Osman A:
    O Bastonu bu moruğa monte etmek lazımdı. 28 1 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    o sopayı........ 13 1 Yanıtla
  • Metin Veysel Şimşek:
    insan , bu dünyada hayvanların başına gelmiş en büyük felakettir. 5 0 Yanıtla
  • Kadir Karaman:
    İnsan bu ilaç alsin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 00:39:24. #7.12#
SON DAKİKA: 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.