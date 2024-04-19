Edirne'de 50 metre ilerideki yaya geçidi kullanmadan boşluktan karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. 50 metre ileride yaya geçidi bulunmasına rağmen yaya geçidini kullanmayarak aradaki boşluktan karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.G'ye, U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de yaya geçidi kullanmayan yayaya motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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