Edirne\'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki N.Ç.'ye çarptı. Aracın altında kalan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde N.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE