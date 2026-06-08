Edirne'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
08.06.2026 16:35
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Havsa'da kamyonun çarptığı 51 yaşındaki yaya N.Ç. hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki N.Ç.'ye çarptı. Aracın altında kalan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde N.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Havsa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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