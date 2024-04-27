Edirne'de Zehirlenen Köpeklerden Birisi Öldü, Diğeri Tedavi Altında - Son Dakika
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Edirne'de Zehirlenen Köpeklerden Birisi Öldü, Diğeri Tedavi Altında

Edirne\'de Zehirlenen Köpeklerden Birisi Öldü, Diğeri Tedavi Altında

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyünde bulunan bir evin bahçesinde bakılan 2 köpek zehirlenirken, köpeklerden biri öldü, diğerinin ise tedavisi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölen köpek otopsi için İstanbul Pendik'teki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

27.04.2024 16:59
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyünde bulunan bir evin bahçesinde bakılan 2 köpek zehirlenirken, köpeklerden biri öldü, diğerinin ise tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Keşan'ın Çeltik köyündeki evinin bahçesine çıkan Sabri Bakiroğlu, bahçesinde baktığı 2 köpekten birinin hareketsiz olarak yerde yattığını, diğerinin ise ağzından köpükler çıkartarak nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Hareketsiz olarak yerde yatan köpeğin yanına giden Bakiroğlu, köpeğinin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Nefes almakta güçlük çeken köpek, Keşan'daki bir veteriner kliniğine götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, ölen köpek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İstanbul Pendik'teki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Zehirlenen Köpeklerden Birisi Öldü, Diğeri Tedavi Altında - Son Dakika

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