Edirne\'de Zehirlenen Köpeklerden Birisi Öldü, Diğeri Tedavi Altında

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyünde bulunan bir evin bahçesinde bakılan 2 köpek zehirlenirken, köpeklerden biri öldü, diğerinin ise tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Keşan'ın Çeltik köyündeki evinin bahçesine çıkan Sabri Bakiroğlu, bahçesinde baktığı 2 köpekten birinin hareketsiz olarak yerde yattığını, diğerinin ise ağzından köpükler çıkartarak nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Hareketsiz olarak yerde yatan köpeğin yanına giden Bakiroğlu, köpeğinin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Nefes almakta güçlük çeken köpek, Keşan'daki bir veteriner kliniğine götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, ölen köpek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İstanbul Pendik'teki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. - EDİRNE