Edirne, Göçmen Kaçakçılığında Hedef İl - Son Dakika
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Edirne, Göçmen Kaçakçılığında Hedef İl

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Vali Sezer, Edirne'nin göçmen kaçakçılığı açısından önemli bir merkez olduğunu açıkladı.

12.11.2024 02:42
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Vali Sezer: "Edirne göçmen kaçakçılığı noktasında hedef il konumunda"

Edirne'de 10 ay içerisinde 609 organizatör yakalandı

EDİRNE - Edirne'nin özellikle sınır il olması sebebiyle göçmen kaçakçılığı noktasında hedef il konumunda olduğunu söyleyen Vali Yunus Sezer, düzensiz göçle mücadele noktasında yakalama oranındaki artışa değinerek geride kalan 10 ay içerisinde 609 organizatör ile özellikle başta kiralık ve ticari araçlar olmak üzere göçmen kaçakçılığında kullanılan 329 aracın yakalandığını duyurdu.

Asayiş ve değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Sezer, Edirne'nin özellikle sınır il olması sebebiyle göçmen kaçakçılığı noktasında hedef il konumunda olduğunu vurguladı.

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak alınan kararlar doğrultusunda hem sınır hattında sınırların devriye yollarının tamamlanması noktasındaki çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini aktaran Vali Sezer, "Sınır hattındaki 324 kilometre devriye yolumuzu tamamladık. Bununla ilgili olarak da elektro optik kulelerden asansörlü kule sistemlerine kadar birçok ilave takviyeler ve personellerle beraber bu noktadaki kararlılığı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede 104 tane geçici güvenlik kontrol noktamız var. Yine 40'a yakın da kalıcı şekilde planladığımız kontrol noktamız var. Burada da personellerimiz çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Geride bıraktığımız 10 ay içerisinde 609 organizatör yakalandığını duyuran Vali Sezer, geçen yıla oranla bakıldığında yakalamada büyük bir artış olduğunu belirtti. Sezer, Yakalanan organizatörlerin yanında özellikle başta kiralık ve ticari araçlar olmak üzere göçmen kaçakçılığında kullanılan 329 tane aracın yakalandığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Edirne'nin rota ve göçmen hareketliliği noktasında yüzde 87 oranında azaldığını belirten Vali Sezer, bu konudaki kararlılığın devam ettiğini aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne, Göçmen Kaçakçılığında Hedef İl - Son Dakika

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