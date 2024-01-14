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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kış Lastiği Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kış Lastiği Denetimi Yaptı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, güvenli bir trafik akışının sağlanması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla Keşan-Enez yolu mevkii sabit trafik kontrolünde kış lastiği denetimi faaliyeti gerçekleştirdi. Mevsim şartlarına uygun lastik kullanmayan sürücülere yasal yaptırımlar uygulandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kış Lastiği Denetimi Yaptı
14.01.2024 - 15:23,
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, güvenli bir trafik akışının sağlanması, sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik personel eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan ilçesi Keşan- Enez yolu mevkii sabit trafik kontrolünde yolcu ve eşya taşıyan araçların kış lastiği denetimi faaliyeti yapılmış olup, güvenli trafik akışı için mevsim şartlarına uygun lastik kullanmayan sürücülere yasal mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulandı. Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, güvenli bir trafik akışının sağlanması ve sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik personel eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kış Lastiği Denetimi Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kış Lastiği Denetimi Yaptı - Son Dakika
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