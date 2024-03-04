Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarını önlemek için bilgilendirme çalışmaları yapıyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik Jandarma Timleri, Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara, yönelik temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi, traktör rops ve reflektör kullanımı, motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi.
Vatandaşlara, güvenli trafik akışının sağlanması, sıfır kaza hedefine ulaşabilmek ve can mal kayıplarını önlemek için alınması gereken önlemler hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri gibi trafik güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımıyla ilgili önemli bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı. - EDİRNE
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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Metin Çimen isimli şüpheli, eşi ve engelli oğlunu tartışmanın ardından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.
Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 1 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan bir şahıs, devriyedeki polisin kimlik kontrolünde yakalandı. Şahsın tutuklanarak Konya Açık Cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda başka bir şahsın üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılış etkinlikleri sırasında, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını açarak terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen E.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamların talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.
Erzurum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, şehir dışı talebe mesulü/gözcü konumunda faaliyet yürüten 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan şahıslar adli mercilere sevk edildi.
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak tehlikeli hareketlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, KGYS görüntülerinden araçları tespit ederek cezai işlem uyguladı.
Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana gelen şömine yangınında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. M.T. ve V.B. isimli şahısların apartmanın ikinci katında bulunan dairede çıkardıkları yangın, komşuların bildirmesi üzerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yanık olan V.B. ve dumandan etkilenen H.T. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar yer aldı. Olayın ardından Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Bayrampaşa'da boğarak öldürdüğü Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk hakim karşısına çıktı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, N.D. ve B.Y. isimli şahısların ev ve üst aramalarında toplamda 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
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