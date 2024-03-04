Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarını önlemek için bilgilendirme çalışmaları yapıyor

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik Jandarma Timleri, Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara, yönelik temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi, traktör rops ve reflektör kullanımı, motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Vatandaşlara, güvenli trafik akışının sağlanması, sıfır kaza hedefine ulaşabilmek ve can mal kayıplarını önlemek için alınması gereken önlemler hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri gibi trafik güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımıyla ilgili önemli bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı. - EDİRNE