Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Arabanın Boşluklarından 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Arabanın Boşluklarından 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrük görevlileri tarafından Türkiye'den ülkeye giriş yapan bir otomobilde yapılan incelemede 6 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan özel bölme kesilerek saklanan 24 paket eroin, gümrük görevlileri tarafından bulundu. Yakalama ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

31.05.2024 00:36
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Arabanın boşluklarına gizlenen 6 kilo eroin ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrük görevlileri tarafından Türkiye'den ülkeye giriş yapan bir otomobilde yapılan incelemede 6 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

24 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı kadının kullandığı Bulgaristan plakalı otomobilde bulunan 41 yaşındaki erkek yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, aracı detaylı kontrol için X-Ray'e yönlendirdi.

Özel bölme kesilerek konulmuş

Yapılan kontrollerde gümrük görevlileri, otomobilin arka lastiklerini söktükten sonra eşiklerdeki fabrika boşluklarında yapılan kesim işlemleri ile özel olarak sarılan 24 paket buldu. Sahada yapılan uyuşturucu testinde maddenin eroine tepki verdiği görüldü. Bulunan uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 6 kilo 120 gram olduğu tespit edildi.

Yakalama ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Arabanın Boşluklarından 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Arabanın Boşluklarından 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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