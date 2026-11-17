Edirne'nin Keşan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, 11 aydır firari olarak aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda hakkında; "göçmen kaçakçılığı", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "nafaka hükümlerine uymamak" ve "taksirle yangına sebebiyet verme" suçlarından toplam 12 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik arama kaydı olan hükümlü yakalandı. 11 aydır firari olan şüpheli, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.