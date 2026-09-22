Edirne Keşan\'da 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu, gözaltına alındılar

Edirne Keşan'da 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu, gözaltına alındılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan'da polisin iki ayrı uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Yörük Mahallesi'nde 6,07 gram kimyasala bulanmış tütün ile 1,02 gram uyuşturucu, Büyük Cami Mahallesi'nde 1,82 gram esrar bulundu; iki şüpheli gözaltına alındı, haklarında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uygulamada uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.E.K.'nin üst aramasını yapan polis peçete içerisinde 6,07 gram kimyasala bulanmış tütün ile alüminyum folyo içerisinde 1,02 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Polis ekiplerinin Büyük Cami Mahallesi Efes Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı S.C.Ç.'den de sarı renkli paket içerisinde 1,82 gram esrar ile bir paket sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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