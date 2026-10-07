Edirne Keşan\'da evinde hareketsiz bulunan 58 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Özgün Yapı Kooperatifi'ndeki bir apartman dairesinde tek başına ikamet eden Vahap Yücel'den (58) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, Yücel'in yakınlarına haber verdi. Yücel'in yakınlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Dairenin kapısını açarak içeri giren polis, Vahap Yücel'in hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yücel, cumhuriyet savcısı ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.