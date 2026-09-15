Edirne Meriç'te ağaçlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı.
Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi bayır mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede bulunan ağaçlık alanlarda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü ve ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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