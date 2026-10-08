Edirne Uzunköprü\'de iddiaya göre 6-7 öğrenci çamaşır suyundan etkilendi

Edirne Uzunköprü'de iddiaya göre 6-7 öğrenci çamaşır suyundan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü'deki Atatürk Ortaokulu'nda 6-7 öğrencinin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen öğrenciler tedavi edildi, tamamı gün içinde taburcu edildi; sağlık durumlarının iyi olduğu ve inceleme başlatıldığı belirtildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir okulda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Ortaokulu'nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavileri yapılan öğrencilerin tamamının gün içerisinde taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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