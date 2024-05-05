3.Sayfa

İsrail basını en çok etkilenen 2 sektörü manşetine taşıdı

Edirne'ye kakava şenliklerine giden gençlerin aracı alev aldı

EDİRNE - Edirne'de gerçekleşen kakava şenliklerine giden bir grup gencin otomobili alev aldı, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edirne - Havsa arasında Kakava Şenliklerine giden gençlerin bulunduğu otomobilinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahelesi ile yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangın tel şerit üzerinden ulaşım devam etti.