Edremit Off Road Kulübü Kurucu Başkanı Onur Yavaş'a Son Veda

Edremit Off Road Kulübü kurucu başkanına son veda

Kazdağları'ndaki kazada ölen Off Road Kulübü kurucu başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Yıllar önce geçirdiği off road kazasında engelli kalan ve Kazdağları'nda arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Kazdağları'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Edremit Off Road Kulübü Kurucu Başkanı Onur Yavaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye belediye yetkilileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit- Kalkım yolu üzerinde meydana gelen kazada, içinde 6 kişinin bulunduğu araç Kalkım'a yaklaşık 10 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada Onur Yavaş olay yerinde hayatını kaybetti, K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. ise yaralandı.

Kazanın ardından sevenlerini yasa boğan Onur Yavaş için Edremit ilçesindeki Bekirefendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yavaş'ın naaşı, İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadıköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Edremit Oto Sanayi esnafı, Off Road Kulübü üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Off Road camiasında sevilen ve birçok etkinliğe öncülük eden Onur Yavaş'ın vefatı, dostları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Yavaş'ın cenazesinde duygusal anlar yaşanırken, sevenleri onun hatırasını yaşatacaklarını ifade etti. Onur Yavaş, daha öncede Kazdağlarında içinde bulunduğu off road aracının uçuruma düşmesi sonucu engelli kalmış ama bu merakından vazgeçmemişti.