Edremit Sahilinde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahilde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi, Akçay Kordon İskelesi önlerinde bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği bölgede bulunan Sahil Güvenlik personeli tarafından fark edildi. Ekipler boğulma tehlikesi geçiren çocuğa can simidi attı ve müdahale etmek üzere iskele üzerinden bir Sahil Güvenlik personeli denize atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren A.Z. (14) Sahil Güvenlik personeli tarafından kurtarılarak sahil sahile taşındı. A.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmadığı öğrenildi. - BALIKESİR