Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı ve birçok değerli eşya ele geçirildi.

06.06.2024 09:08
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından 6 ekip 28 personel ile fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Akçay bölgesinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler belirlenen adreslere 6 ekip ve 28 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu N.K. ve A.A., Kazakistan uyruklu Z.S. ve Özbekistan uyruklu M.U. kurtarıldı. Kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu N.I., F.K. ve O.K. gözaltına alındı. Operasyonda gerçekleşen aramalarda 57 bin 905 Türk lirası, bin 250 euro, 304 dolar, 40 pound, 14 gram altın, 1 çeyrek altın ve 13 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden N.I. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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