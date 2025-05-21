Edremit\'te Metruk Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kötü amaçlı kullanımların ve güvenlik risklerinin önüne geçmek amacıyla metruk bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Kaymakamlığı tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda, Darsofa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan metruk bina için yıkım kararı alındı. Güvenliğin sağlanması ve muhtemel tehlikelerin önlenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda, Edremit Belediyesi ekipleri kolluk kuvvetlerinin eşliğinde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılarla ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR