Edremit'te motosikletlerin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Edremit'te motosikletlerin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Çayiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.

05.06.2024 13:52
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çayiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadir A. idaresindeki 10 AKH 302 plakalı motosiklet, Dede Sokak istikametinden caddeye çıkarken Mohammed H. idaresindeki 10 MA 1509 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri önlem alırken, yaralaman sürücü Kadir A. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te motosikletlerin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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