Edremit'te motosikletlerin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çayiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadir A. idaresindeki 10 AKH 302 plakalı motosiklet, Dede Sokak istikametinden caddeye çıkarken Mohammed H. idaresindeki 10 MA 1509 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri önlem alırken, yaralaman sürücü Kadir A. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR