Edremit'te Okul Güvenliği Toplantısı
Edremit'te Okul Güvenliği Toplantısı

Edremit\'te Okul Güvenliği Toplantısı
16.04.2026 17:36
Edremit Kaymakamlığı, okullardaki güvenlik önlemlerini görüşmek üzere protokol toplantısı düzenledi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında toplanan ilçe protokolü, okullardaki güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. Toplantıda, öğrencilerin huzuru için emniyet, jandarma ve milli eğitim unsurlarının tam koordinasyon içinde çalışması kararlaştırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2026 yılı eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi amacıyla "Okullarda Güvenlik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi. Edremit Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, okul içleri ve çevrelerinde alınacak ek önlemler karara bağlandı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ile ilçede faaliyet gösteren resmi ve özel tüm okul ve kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda, mevcut güvenlik tedbirleri titizlikle değerlendirilirken, öğrencilerin okul yolunda ve okul bahçesinde karşılaşabileceği risklerin minimize edilmesi hedeflendi. Özellikle okul çevrelerindeki şüpheli şahıslar, trafik güvenliği ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kaymakam Odabaş, eğitim ortamlarında güvenliğin sadece kolluk kuvvetleriyle değil, okul idarecileri ve velilerin de dahil olduğu bir iş birliğiyle en üst seviyeye çıkarılacağını vurguladı.

Öğrencilerin sadece akademik başarıya değil, kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda eğitime odaklanmalarının önemine değinilen toplantıda, koordinasyonun sürekliliği noktasında görüş birliğine varıldı. Okul yöneticilerine, çevrelerindeki olumsuz durumlara karşı anında bildirim yapmaları ve teknolojik imkanların (kamera sistemleri vb.) etkin kullanılması talimatı verildi.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından, daha güvenli bir Edremit için kararlılık mesajıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

