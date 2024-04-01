Edremit\'de Sandık Başında Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.
Altınoluk Niyazi Eroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan ve dün sandık başkanlığı görevi esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Bilge Duman (47), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Bilge öğretmenin vefatı meslektaşlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR
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İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.
Alanya'da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetinden vazgeçen çocuklar için yargılamanın devamı amacıyla kayyım atanmasına karar verildi.
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