Edremit\'te Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'ın Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Çiçekli Mahallesi civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri küreklerle yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. - VAN