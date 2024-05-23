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Edremit'te sürücüler selde zor anlar yaşadı, esnaf kahve içerek seyretti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde dolu ile beraber yağan aşırı yağış etkili oldu. Ana yollar göle dönerken esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı esnaf işyerini su basmaması için önlem alırken, bazı esnaf ise fotoğraf ve kameraya çekmeyi çalıştı. Kadın bir esnaf ise Venedik manzarasını hatırlatması sebebiyle kahve içerek keyif yaptı. Edremit Belediyesi ekipleri yağmur sonrası alarma geçti. Hayat normale döndü.