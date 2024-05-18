Edremit'te taksiciyi dövdüler, telefonu alıp kaçarken polise yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edremit'te taksiciyi dövdüler, telefonu alıp kaçarken polise yakalandılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde taksiciyi döven ve cep telefonunu çalan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

18.05.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te taksiciyi dövdüler, telefonu alıp kaçarken polise yakalandılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde taksiciyi dövüp cep telefonunu aldıktan sonra kaçan şüphelileri polis kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçay İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Müşterisini indirmek için duran ticari taksi sürücüsü A.Z. müşterisi indikten sonra aracına binen şüpheliler Ö.F.S. ve T.C.B. isimli kişiler, Edremit merkeze gitmek istediklerini, taksicinin başka bir müşterisi olduğunu söylediğinde ise şüpheliler araçtan inerek kendisini darp etmeye başladığını ve bıçak çekerek üzerinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtıkları ileri sürüldü.

İhbar üzerine alarma geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı yerden önlem alarak şüphelileri Altınkum Mahallesi Afytos Otel civarında kişileri kıskıvrak yakaladı. Ekipler olay yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde müştekiye ait cep telefonu ve olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Balıkesir, Edremit, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te taksiciyi dövdüler, telefonu alıp kaçarken polise yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
20:23 Mardin’de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 00:51:08. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit'te taksiciyi dövdüler, telefonu alıp kaçarken polise yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement