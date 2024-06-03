Edremit'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Edremit\'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 4 kişi tutuklandı. Operasyonda, metamfetamin, kubar esrar, sentetik uyuşturucu haplar, extacy uyuşturucu haplar, kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, cep telefonları ve suç geliri ele geçirildi.

03.06.2024 18:46
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir iş yeri, bir ikamet ve bir araçta yapılan aramada 57 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet extacy uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu ve 100 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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