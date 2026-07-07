Edremit'teki zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Edremit'teki zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Edremit\'teki zeytinlik yangını kontrol altına alındı
07.07.2026 21:09  Güncelleme: 21:25
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 106 ağacın etkilendiği belirlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin arka kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytinlik alanı alevli ve dumanlı bir şekilde kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi ve iş makinesi sevk edildi.

Ekipler seferber oldu, iş makineleri devreye girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 4 araçla, Orman Genel Müdürlüğü 2 araçla, Edremit Belediyesi ise 2 kepçe ve 2 tankerle alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 1 adet Güre köy tankeri de destek verdi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmaları neticesinde alevlerin önü kesilerek yangın kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışması yapıldı.

106 ağaç yangından etkilendi

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda yangından toplam 106 adet ağacın etkilendiği belirlendi. Hasar tespit raporuna göre, alanda bulunan 72 adet zeytin ağacının 54'lük kısmı, 22 adet mandalina ağacının 17'si ve 12 adet incir ağacının 4'ü yangından kısmi olarak etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Edremit, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'teki zeytinlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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