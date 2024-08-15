Edremit\'teki Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuşların göç yolundaki sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yangın anı ve sonrası dron ile havadan görüntülendi. Yanan sazlık alan yangından öncede dron ile havadan böyle görüntülendi.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların göç güzergahında bulunan denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede sazlık alanda yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin bölgede yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında sazlık alanda büyük zarar meydana geldi. Yanan alan bir süre önce dron kamerası ile böyle görüntülendi. Yangın sonrası ve yangın öncesi çekilen görüntülerde yangının verdiği zarar gözler önüne serildi. - BALIKESİR