Efeler Belediyesi'nde yangın paniği - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nde yangın paniği

Efeler Belediyesi\'nde yangın paniği
30.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:33
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Efeler Belediyesi hizmet binasının çatı katındaki asansör panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Efeler Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Efeler Belediyesi hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında bulunan asansör panosunun bulunduğu odadan dumanlar yükseldi. Çevre binalardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ihbarının ardından belediye hizmet binası hızlıca tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına çıkarak yangına müdahalede bulunup alevleri büyümeden söndürdü. Olay esnasında belediye çalışanları ve binadakiler kısa süreli panik yaşadı.

Yangının büyümeden söndürüldüğünü ifade ederek itfaiye ekiplerine teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Asansörün kontrol paneli maalesef yanmış. Tabi aşırı sıcaklar var. Eski bir asansör tesisatı var zaten. Yangın çıkmış, biz dumanları gördük. Arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yapmış. İtfaiye başkanlığımız da sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Ben tüm ateş savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm personelimizi dışarıya çıkardık. Biz de buradayız hem olayı kontrol ediyoruz, hem de çalışmayı takip ettik. Şuan da kontrol altında, hiç bir sıkıntı yok. Duman var içeride. Personellerimiz de sağlıklı sıhhatli çok şükür" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Efeler Belediyesi'nde yangın paniği - Son Dakika

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