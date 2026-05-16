Efeler'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

Efeler\'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu
16.05.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de yalnız yaşayan 51 yaşındaki Dilara Öz, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 51 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 43 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Dilara Öz'den, yakınları uzun süre haber alamadı. İzmir'de yaşayan abisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, dairenin kapısı önünde ayakkabıların bulunduğunu fark ederek zile bastı. Ancak içeriden herhangi bir yanıt alınamayınca durumdan şüphelenen polis ekipleri, itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 5'inci kattaki daireye pencereden girdi. Eve giren ekipler, Dilara Öz'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Efeler'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:26:56. #7.13#
SON DAKİKA: Efeler'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.