Eflani'de 83 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Eflani'de 83 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 83 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, evdeki kan izleri ve darp izlerine rastlayarak cinayet şüphesiyle geniş çaplı bir çalışma başlattı. Üvey oğlu, gelini, torunu ve akrabası gözaltına alındı. Yaşar A. tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

23.07.2024 18:40
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Karabük'ün Eflani ilçesinde 83 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eflani ilçesine bağlı Bostancı köyünde 4 gün önce Fatma Metin (83) evinde ölü bulunmuştu. Evin içerisinde kan izlerine ve kadının vücudunda da darp izlerine rastlayan jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili yaşlı kadının üvey oğlu E.M., gelini B.M., torunu Ş.Ş. ve akrabası Yaşar A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eflani'de 83 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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