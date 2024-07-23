Eflani'de 83 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

3.Sayfa

Karabük'ün Eflani ilçesinde 83 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eflani ilçesine bağlı Bostancı köyünde 4 gün önce Fatma Metin (83) evinde ölü bulunmuştu. Evin içerisinde kan izlerine ve kadının vücudunda da darp izlerine rastlayan jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili yaşlı kadının üvey oğlu E.M., gelini B.M., torunu Ş.Ş. ve akrabası Yaşar A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK