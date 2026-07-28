Karabük’te otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Belediye Garajı mevkisinde Hüseyin K. idaresindeki 34 UE 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin K. ile araçta bulunan Cemile K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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