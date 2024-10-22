Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tamamen yanan iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Olay ilçeye bağlı Günlüce Köyünde meydana geldi. Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken
dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eflani'de Yangın: Ev Yanıp Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?