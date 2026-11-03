Ege'de sıcaklık 4 Kasım'dan itibaren 6-8 derece düşecek, Aydın'da 7 dereceye inecek - Son Dakika
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Ege'de sıcaklık 4 Kasım'dan itibaren 6-8 derece düşecek, Aydın'da 7 dereceye inecek

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Ege\'de sıcaklık 4 Kasım\'dan itibaren 6-8 derece düşecek, Aydın\'da 7 dereceye inecek
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 4 Kasım'dan itibaren Ege'de sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini bildirdi. Aydın'da en düşük sıcaklığın 7 dereceye ineceği, 7-8 Kasım'da yüksek kesimlerde hafif zirai don riski oluşabileceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulunarak, Aydın'da özellikle yüksek kesimlerde zirai don riskine karşı üreticileri uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren bölgede yağışlı havayla birlikte kuzey kesimlerden başlayarak serin hava etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 8 derece azalması bekleniyor. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Aydın'da sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek

Meteorolojik değerlendirmede, 4-9 Kasım tarihleri arasında il merkezlerinde ölçülmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları da açıklandı. Buna göre Aydın'da en düşük hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Aynı dönemde İzmir'de 8, Manisa ve Balıkesir'de 6, Çanakkale'de ise 5 dereceye kadar sıcaklık düşüşü tahmin ediliyor.

Üreticilere zirai don uyarısı

Soğuk havanın etkisiyle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde 7 ve 8 Kasım tarihlerinde hafif zirai don riski oluşabileceği bildirildi. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde, rakımı yüksek alanlarda etkili olması beklenen zirai donun tarımsal ürünlerde kayıplara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve üreticilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiGüncelAydınEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: Ege'de sıcaklık 4 Kasım'dan itibaren 6-8 derece düşecek, Aydın'da 7 dereceye inecek - Son Dakika
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