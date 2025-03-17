Eğirdir\'de Bahçede Çalışan Adam Kalp Krizinden Öldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bahçede çalıştığı esnada fenalaşıp yere yığılan 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Daldal (61), başkasına ait bir bahçede çalışırken bir anda yere yığıldı. Daldal'ı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Daldal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre, Daldal'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirlenebileceği bildirildi. Daldal'ın cenazesi Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırıldı. - ISPARTA