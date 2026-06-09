Eğirdir'de Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğirdir'de Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık

Eğirdir\'de Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık
09.06.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Eğirdir'de yazın artan boğulma vakalarına karşı afiş ve broşür dağıtarak duyuru yaptı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yazın artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla afiş ve broşür dağıtarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) uygulamaları kapsamında Sarıidris Kasabası ve Çay Köyü mevkilerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

14 afiş asıldı, 180 broşür dağıtıldı

Jandarma tarafından göl, dere ve sulama kanalları gibi su kaynaklarının bulunduğu umuma açık alanlara "Akıntıya Kapılma" ve "Suda Boğulma" başlıklı 14 adet bilgilendirici afiş asıldı. Ayrıca vatandaşların bilinç düzeyini artırmak amacıyla hazırlanan 180 adet el broşürü dağıtılarak su kaynaklarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Broşürlerde özellikle çocukların gözetimsiz şekilde su kenarlarında bulunmaması, yüzme bilmeyen kişilerin riskli alanlara girmemesi ve güçlü akıntı bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yaz aylarında su kenarlarında geçirilen sürenin arttığına dikkat çekerek, vatandaşların can güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Eğirdir, Isparta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:12:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Eğirdir'de Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.