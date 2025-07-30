Eğirdir\'de Sincap Yangına Sebep Oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, bir sincabın trafodaki tellere teması sonucu çıkan kıvılcımlar, ağaçlık ve otluk alanda yangına neden oldu. Yaklaşık 2 dönümlük arazi ile bir depoyu küle çeviren yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, Nafiz Yürekli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki ağaçlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan çıkan kıvılcımlar bir anda otluk alana sıçrayarak yangına neden oldu. Alevler hızla yayılınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk etapta kontrol altına alındığı düşünülen yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki boş bir depoya sıçradı. İtfaiye, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı ekipleri vatandaşların da desteğiyle yapılan soğutma çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken yaklaşık 2 dönümlük arazi ve bir depo tamamen yanarak küle döndü. Yapılan incelemelerde, bir sincabın trafodaki tellere teması sonucu çıkan kıvılcımların yangını başlattığı belirlendi.

"Rabbim daha kötüsünü bize yaşatmasın"

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, "Yangın burada bulunan Nafiz Yürekli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Hepimiz için sevindirici bir olay. Rabbim daha kötüsünü bize yaşatmasın. Hızlı müdahalede bulunan itfaiye müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ISPARTA