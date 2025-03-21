Eğirdir\'de Trafik Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yolun sağ tarafında bulunan taş yapılı binaya çarpıp sazlık alana ters şekilde devrildi. Kazada, 20 yaşındaki araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eğirdir-Aksu Karayolu Kızılçubuk Mahallesi Çaybaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. (20) idaresindeki 06 GDB 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan taş yapılı binaya çarptı ve ardından sazlık alana ters şekilde devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA