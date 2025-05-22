Eğirdir\'de Yangın: Ahşap Ev Kül Oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla köyünde 2 kardeşe ait ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk ve Salih Toppeker kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA