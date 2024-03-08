Eğirdir Gölü'nde 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi

Çorum Valisi Dağlı: "Her türlü suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz"

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Barış ve kardeşliğin şehri olan Çorum'da toplumsal düzeni bozmaya çalışanların huzur ve sükunu kaçıranların, çocuklarımızı ve gençlerimiz zehirlemek isteyen zehir tacirlerinin, kısaca her türlü suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz...