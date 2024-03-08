Eğirdir Gölü'nde 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi
ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Eğirdir Bağören- Barla Köyü kıyı şeridinde denetim gerçekleştirildi. Denetimdw kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet su içerisine bırakılmış kerevit pinterleri tespit edildi. Pinterlerden çıkan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında canlı kerevit ekipler tarafından Eğirdir Gölü'ne salındı.
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